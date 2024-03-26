ТАСС: Муж экс-директора «Новой Голландии» извинился за посты о теракте в «Крокусе»

Предположительно, сейчас мужчина находится на допросеВ главке МВД Санкт-Петербурга подтвердили ТАСС, что вчера вечером в аэропорту Пулково сотрудники Центра «Э» задержали мужчину, он собирался покинуть город и в последующем РФ.
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