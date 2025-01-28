Эксперт дал автомобилистам совет, как сэкономить на горючем

Владельцы личного автомобиля могут уменьшить расход топлива с помощью круиз-контроля. Об этом рассказал генеральный директор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров, сообщает РИА Новости.
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