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Эксперт дал автомобилистам совет, как сэкономить на горючем

Эксперт дал автомобилистам совет, как сэкономить на горючем

Владельцы личного автомобиля могут уменьшить расход топлива с помощью круиз-контроля. Об этом рассказал генеральный директор программы по автоматизации управления автопарками ID20 Михаил Комаров, сообщает РИА Новости.

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