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ВКС РФ наносят сокрушительный удар по объектам на Украине: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 439-й

ВКС РФ наносят сокрушительный удар по объектам на Украине: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 439-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 8 мая 2023 г.: СВО сегодня, день 439-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким участкам фронта.

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