Лучшее растение для роста и объема волос

После каждого мытья волос пользуйтесь настоем фенугрека (его еще называют «пажитник», «шамбала»). Он специфически пахнет, вам понравится! Такое чувство, что от волос пахнет медом!Понадобятся семена, а не порошок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии