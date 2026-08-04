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Копилка советов на каждый день

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Лучшее растение для роста и объема волос

Лучшее растение для роста и объема волос

После каждого мытья волос пользуйтесь настоем фенугрека (его еще называют «пажитник», «шамбала»). Он специфически пахнет, вам понравится! Такое чувство, что от волос пахнет медом!Понадобятся семена, а не порошок.

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