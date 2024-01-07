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Свежие комментарии

Вафли из творога в вафельнице

Вафли из творога в вафельнице

Вафли, приготовленные из творога в вафельнице, получаются очень нежными и вкусными. Я добавила в тесто кокосовую стружку, так как очень люблю вкус и аромат кокоса (если не любите кокосовую стружку - просто не добавляйте её).

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