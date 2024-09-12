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На Украине заявили о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергообъектам

На Украине заявили о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергообъектам

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что продолжающиеся авиаудары по стратегическим энергетическим объектам Украины могут "погрузить страну во тьму" и привести к радиационной чрезвычайной ситуации.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Бла бла бла.... физик атомщик блин.....В хохляндии 4 АЭС и только одна под контролем России. По остальным трем (Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская) наши не бьют и близко а вот что на них делается МАГАТЭ виднее, но давать им работать на поставку энергии на военные предприятия... хрен вам по мордасам.
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