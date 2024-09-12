На Украине заявили о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергообъектам

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что продолжающиеся авиаудары по стратегическим энергетическим объектам Украины могут "погрузить страну во тьму" и привести к радиационной чрезвычайной ситуации.
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