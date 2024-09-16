Цели по созданию телекомоборудования в России назвали недостижимыми

Планы по импортозамещению телекоммуникационного оборудования (ТКО), которые легли в основу проекта постановления правительства с критериями причисления такого оборудования к российскому, невозможно реализовать.
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