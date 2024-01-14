Швейцарский политик Меттан: встреча в Давосе по "формуле мира" – фарс

REUTERS/Denis Balibouse Швейцарский политик, журналист, писатель и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан считает, что встреча в Давосе по "формуле мира" Зеленского является не более чем пропагандистской операцией и фарсом.
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