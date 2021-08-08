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ДЕМЕНКО: Иногда «Зенит» рассыпается, проседает. Будут проблемы, особенно в Лиге чемпионов

ДЕМЕНКО: Иногда «Зенит» рассыпается, проседает. Будут проблемы, особенно в Лиге чемпионов

- Игра «Зенита» и «Краснодара» мне понравилась, гости старался играть первым номером. Не каждая команда в Санкт-Петербурге будет играть так, искать бреши в защите соперника, идти вперед, - сказал бывший игрок обоих этих клубов Максим Деменко.

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