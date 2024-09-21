На Украине бушует скандал: участники «Квартала 95» станцевали на фоне убитого бойца ВСУ

Жена погибшего бойца ВСУ устроила скандал после того, как участники коллектива «Квартал 95», где ранее выступал Владимир Зеленский, использовали его изображение для номера, пишет МК со ссылкой на украинские источники.
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