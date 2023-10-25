Врач назвала 3 точки долголетия, стимуляция которых продлевает жизнь

Массаж этих зон позволит сохранить здоровье и активность на многие годы. © Чемпионат.com «В мире столько всего интересного и увлекательного, что каждому из нас хочется наслаждаться вкусом жизни как можно дольше.
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