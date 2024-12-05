Великобритания и катар подписали соглашения о военном сотрудничестве

Новые соглашения о военном сотрудничестве между Великобританией и Катаром подписаны на встрече британского министра обороны и эмира Катара в Королевской военной академии Сандхерст, 4 декабря сообщила пресс-служба министерства обороны Великобритании.
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