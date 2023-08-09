Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

«Это стало одной из моих главных побед за прошедший год». Васильев про отказ от чрезмерного потребления кофе

«Важным событием для меня, безусловно, стало преодоление проблемы с зависимостью от кофеина. Я был мысленно убежден, что не могу ничего делать без кофе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх