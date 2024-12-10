В Тюменцевской ЦРБ улучшат работу оборудования после обращения к губернатору Томенко

Жительница муниципалитета пожаловалась на отключения электричества, которые мешают работу социальных объектов Работу медицинского оборудования в Тюменцевской центральной районной больнице (ЦРБ) улучшат после обращения местной жительницы к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии