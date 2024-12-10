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В Тюменцевской ЦРБ улучшат работу оборудования после обращения к губернатору Томенко

В Тюменцевской ЦРБ улучшат работу оборудования после обращения к губернатору Томенко

Жительница муниципалитета пожаловалась на отключения электричества, которые мешают работу социальных объектов Работу медицинского оборудования в Тюменцевской центральной районной больнице (ЦРБ) улучшат после обращения местной жительницы к губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

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