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Вятка Областная

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В Немском округе будут судить женщину, убившую своего сожителя

В Немском округе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего сожителя. По версии следствия, 16 ноября 2023 года в одном из домов, расположенных в селе Архангельское Немского округа, сожители распивали спиртные напитки.

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