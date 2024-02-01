В Немском округе будут судить женщину, убившую своего сожителя

В Немском округе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего сожителя. По версии следствия, 16 ноября 2023 года в одном из домов, расположенных в селе Архангельское Немского округа, сожители распивали спиртные напитки.
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