После нашей публикации Следком проводит проверку по факту избиения школьницы в Щёлкино

Кадр из видеоПосле публикации на сайте Крымского информационного агентства и в Telegram-канале Следственный комитет по Республике Крым проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней группой подростков на пляже в Щелкино.
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