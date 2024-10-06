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СЦКК: ВСУ за полчаса по два раза обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: ВСУ за полчаса по два раза обстреляли Донецк и Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полчаса выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов. Об этом сообщили в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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