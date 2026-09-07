ТАСС: у Красного Лимана в огневом мешке брошена командованием часть сил ВСУ

В российских силовых структурах рассказали ТАСС, что командование украинских сил бросило насмерть зажатую возле Красного Лимана часть сил ВСУ.
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