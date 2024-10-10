Сильные магнитные бури ожидаются на Земле

Они завершатся к концу пятницы Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале рассказал, что после мощной вспышки на Солнце 9 октября, планета готовится к очень сильной магнитной буре.
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