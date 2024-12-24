РИА Новости/Алексей Витвицкий Украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, разозлило нежелание словацкого премьера Роберта Фицо уничтожать собственную страну ради киевского режима.
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