Рост курса рубля и саммит ОДКБ: какие события ожидают россиян на следующей неделе

Во второй половине ноября ожидается множество событий на внешнем и внутреннем треке. Рубль укрепил свои позиции, Владимир Путин примет участие в насыщенной внешнеполитической программе, а в Турции продолжится сотрудничество с Москвой.
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