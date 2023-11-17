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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Рост курса рубля и саммит ОДКБ: какие события ожидают россиян на следующей неделе

Рост курса рубля и саммит ОДКБ: какие события ожидают россиян на следующей неделе

Во второй половине ноября ожидается множество событий на внешнем и внутреннем треке. Рубль укрепил свои позиции, Владимир Путин примет участие в насыщенной внешнеполитической программе, а в Турции продолжится сотрудничество с Москвой.

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