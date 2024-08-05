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Царьград

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Болевые точки, или Как мигранты бьют по России: Журналистское расследование

Болевые точки, или Как мигранты бьют по России: Журналистское расследование

Как мигранты бьют по России? И какие меры приняты властями после теракта в "Крокусе" и ряда других преступлений, которые вызвали общественный резонанс? Царьград провёл собственное журналистское расследование и выяснил те самые болевые точки, которые не дают нашим людям спокойно жить в своей стране.

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