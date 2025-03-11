Продажу просроченных лекарств будут автоматически блокировать на кассе

Правительство РФ утвердило комплекс мер по защите покупателей от некачественных лекарств. Согласно недавно подписанному Председателем Правительства Михаилом Мишустиным постановлению, уже с 1 июня 2025 года в России будет невозможно приобрести просроченные или поддельные медикаменты.
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