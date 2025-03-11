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Продажу просроченных лекарств будут автоматически блокировать на кассе

Продажу просроченных лекарств будут автоматически блокировать на кассе

Правительство РФ утвердило комплекс мер по защите покупателей от некачественных лекарств. Согласно недавно подписанному Председателем Правительства Михаилом Мишустиным постановлению, уже с 1 июня 2025 года в России будет невозможно приобрести просроченные или поддельные медикаменты.

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