Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова сбежала из-под ареста

Текст: Вера Басилая Попавшая под следствие экс- редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября, заявил ее бывший супруг Игорь Овсянников.
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