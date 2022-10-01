Позитив для оптимистов

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Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова сбежала из-под ареста

Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова сбежала из-под ареста

Текст: Вера Басилая Попавшая под следствие экс- редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала вместе с несовершеннолетней дочерью из-под домашнего ареста ночью 1 октября, заявил ее бывший супруг Игорь Овсянников.

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