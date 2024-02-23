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Закон, порядок, государство

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Представители ГУ МВД России по Саратовской области почтили память погибших защитников Отечества

Представители ГУ МВД России по Саратовской области почтили память погибших защитников Отечества

В День защитника Отечества церемония возложения цветов и венков прошла в особо дорогом для каждого саратовца месте  – в Парке Победы на Соколовой горе, где горит Вечный огонь в память о погибших защитниках нашей Родины.

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