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Канадский премьер Трюдо пообещал вооружить ВСУ канадскими автоматическими винтовками Colt C7

Канадский премьер Трюдо пообещал вооружить ВСУ канадскими автоматическими винтовками Colt C7

Канада продолжит поддерживать Украину военными поставками, на этот рад Оттава отправит Киеву большую партию автоматических винтовок и патронов к ним.

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