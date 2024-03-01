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Эксперт: рост ипотечной ставки и цен на материалы осложняет строительство дачи

Эксперт: рост ипотечной ставки и цен на материалы осложняет строительство дачи

РИАМО – 1 мар. Среди главных проблем для потребителей при строительстве загородного дома в 2024 году - увеличение ипотечной ставки, рост цен на строительные материалы и кадровый дефицит, сообщил РИАМО креативный директор СК «Дачный сезон» Тимур Дасаев.

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