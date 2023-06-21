Заноза

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«Дружба» наносит хук справа Баху, главе МОК

«Дружба» наносит хук справа Баху, главе МОК

В «верхах» услышали давнее предложение «Свободной прессы» про альтернативные игры Помнится в старом советском фильме «Ленин в Октябре» вождь мирового пролетариата произнес: «Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики — совершилась!» Перефразируя известную историческую цитату, можно сказать, что решение о проведении альтернативных Олимпиаде спортивных Игр, о необходимости которых так долго несколько лет подряд твердила «Свободная пресса» — принято.

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