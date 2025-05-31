NBC: темнокожие активисты потребовали отключить суперкомпьютер Маска

Американская Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обратилась к властям Мемфиса с требованием приостановить реализацию проекта по созданию суперкомпьютера Colossus, принадлежащего компании xAI Илона Маска.
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