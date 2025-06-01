В Госдуме рассмотрят запрет на использование овербукинга

В России могут ввести запрет на использование авиаперевозчиками овербукинга. Как накануне выяснили «Известия», такой законопроект 2 июля внесет в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
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