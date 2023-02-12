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Томография не выявила серьезного повреждения стопы у Леброна Джеймса

Томография левой лодыжки и ступни суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса не выявила серьезных проблем.

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