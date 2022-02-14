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Порви их, Камила: 15-летняя российская фигуристка Валиева допущена к борьбе за олимпийское золото в женском одиночном катании

Порви их, Камила: 15-летняя российская фигуристка Валиева допущена к борьбе за олимпийское золото в женском одиночном катании

Утром 14 февраля арбитры Спортивного арбитражного суда (CAS) вынесли вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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