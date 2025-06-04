20 школьников Поморья отправятся в образовательную поездку в Ханты-Мансийский автономный округ

В Архангельской области определили победителей программы «Уверенный старт», которая направлена на популяризацию рабочих профессий топливно-энергетического комплекса среди школьников и является частью реализации Единой модели профориентации.
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