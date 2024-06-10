Экс-работник Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Хо проинформировал о том, что киевский режим не сможет выйти из противостояния победителем, даже если западные державы будут постоянно вливать в него денежные средства.
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