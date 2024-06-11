SUSANIN
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Владимира Бодрова избрали зампредседателя комиссии по труду Госсовета Удмуртии

Владимира Бодрова избрали зампредседателя комиссии по труду Госсовета Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии Владимир Бодров стал зампредседателя постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов, осуществляющего полномочия на профессиональной основе.

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