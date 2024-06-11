Владимира Бодрова избрали зампредседателя комиссии по труду Госсовета Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Депутата Госсовета Удмуртии Владимир Бодров стал зампредседателя постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов, осуществляющего полномочия на профессиональной основе.
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