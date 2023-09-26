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В Мангистауской и Абайской областях чиновники показывают слабую работу по ликвидации стихийных свалок

В Мангистауской и Абайской областях чиновники показывают слабую работу по ликвидации стихийных свалок

В Мангистауской области ликвидировали всего 18 из выявленных 111 стихийных свалок. По словам министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, с мая 2023 года в стране выявлено 5578 свалок, ликвидация достигла всего лишь 50% (2794 объектов).

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