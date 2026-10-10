Как я пыталась стать деревенской, а деревня сказала: «Не сегодня»

Я стояла посреди бабушкиного двора и чувствовала себя генералом без армии. В городе я умела всё: заказать доставку за три минуты, найти любой адрес по навигатору, написать продающий текст так, что люди плакали и покупали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым