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Закон и Порядок

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Лукашенко призвал украинцев избрать «Сталина в сапогах» и забыть о Крыме

Лукашенко призвал украинцев избрать «Сталина в сапогах» и забыть о Крыме

Политнавигатор Украина не сможет восстановиться после СВО без помощи России и Белоруссии. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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