И снова под ударом ВСУ Wildberries Склад Wildberries загорелся после атаки БПЛА во Владимирской области Всех сотрудников успели эвакуировать.
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И снова под ударом ВСУ Wildberries Склад Wildberries загорелся после атаки БПЛА во Владимирской области Всех сотрудников успели эвакуировать.
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