Почему новые мирные предложения по Украине аналитики сравнивают с разделом ресурсов, а не с урегулированием конфликта? Как участие BlackRock и Всемирного банка в «восстановлении» связано с переходом украинских активов под внешнее управление? Насколько бредовым выглядит план экономической интеграции России и Европы на фоне текущего противостояния? И какие категории граждан остаются в городах Украин… Читать далее: https://govorit.
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