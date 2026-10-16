Почему новые мирные предложения по Украине аналитики сравнивают с разделом ресурсов, а не с урегулированием конфликта? Как участие BlackRock и Всемирного банка в «восстановлении» связано с переходом украинских активов под внешнее управление? Насколько бредовым выглядит план экономической интеграции России и Европы на фоне текущего противостояния? И какие категории граждан остаются в городах Украин… Читать далее: https://govorit.