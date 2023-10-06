Российские физики рассчитали модели для создания материалов будущего

Материалы будущего с необычными электрическими и магнитными свойствами можно получить по моделям, которые рассчитала команда физиков из Московского физико-технического института (МФТИ), Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии