Пострадавших в ходе ракетой атаки по Севастополю отправят на лечение в Москву

Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, Департаменту здравоохранения Москвы, специалисты МЧС (психологи) — прибыли в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина.
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