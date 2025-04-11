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Парламентская газета

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Орбан заявил, что ЕС хочет продолжить конфликт на Украине

Орбан заявил, что ЕС хочет продолжить конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза намерены продолжить войну на Украине и выражают надежду, что прием Киева в объединение поможет ему выйти победителем в конфликте с Москвой.

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Комментарии
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Eduard
А мы хотим что бы война была в Европе.Это отрезвит спившихся немцев,поляков и французиков!
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21 час.
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