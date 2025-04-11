Орбан заявил, что ЕС хочет продолжить конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза намерены продолжить войну на Украине и выражают надежду, что прием Киева в объединение поможет ему выйти победителем в конфликте с Москвой.
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