За последний год цены на шоколадные конфеты выросли сильнее, чем на другие кондитерские изделия. Согласно данным сервиса мониторинга цен «Ценозавр», их стоимость увеличилась на 8,4% и теперь составляет в среднем 832 рубля за килограмм.