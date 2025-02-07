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USAID обвинили в попытке внедриться в крымский парламент

USAID обвинили в попытке внедриться в крымский парламент

Константинов: USAID до 2014 года пыталось внедриться в парламент Крыма Агентство США по международному развитию (USAID) до 2014 года активно совершало попытки внедриться в парламент Крыма, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

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