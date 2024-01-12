ChatGPT обновился. Теперь это личный помощник

Усовершенствования ChatGPT: улучшенная память и персонализацияВ недавнем обновлении ChatGPT получил улучшения, направленные на совершенствование взаимодействия с пользователями и создание более персонализированного опыта.
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