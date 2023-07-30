Археолог-любитель, занимавшийся раскопками, обнаружил в пласте земли возрастом 70 миллионов лет необычные артефакты.
В пласте земли возрастом 70 миллионов лет нашли следы каменных стен
Комментарии
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Владимир Евтушенко
Так и угольную шахту, уходящую на сотни метров внизз, можно назвать творение, что сделал кто-то 200 миллионов лет назад.
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1 д.
лл
лина любимцева
Мы практически ничего не знаем ни о своей планете, ни о своей, древней истории... ВСЕ КАК ОТРУБЛЕНО!!
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1 д.
Р
Роман
Написали историю как им надо, мы второй или третий сорт для Них, мы обслуга, кочегары, плотник, шахтёры, и мамки рожающие детей, за капитал, чтобы обслуга была в равновесии
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21 час.
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