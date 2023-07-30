В пласте земли возрастом 70 миллионов лет нашли следы каменных стен

Владимир Евтушенко Так и угольную шахту, уходящую на сотни метров внизз, можно назвать творение, что сделал кто-то 200 миллионов лет назад.

лл лина любимцева Мы практически ничего не знаем ни о своей планете, ни о своей, древней истории... ВСЕ КАК ОТРУБЛЕНО!!