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Названы самые бюджетные электрокары в Украине

Названы самые бюджетные электрокары в Украине

Популярность электрического транспорта неуклонно растет во всем миреПопулярность электрического транспорта неуклонно растет во всем мире.

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