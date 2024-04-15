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Расчеты РСЗО «Град» поразили позиции ВСУ на авдеевском направлении

Расчеты РСЗО «Град» поразили позиции ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ поразили район сосредоточения личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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