СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Киршанская
    Ну.. где-то так. Да.Чем был Большой т...
  • Елена Киршанская
    да не только "игра в цифирь".Это вообще игра. На тот  случай, когда как и положено по Адаму Смиту  рынки объявят, что...Чем был Большой т...
  • Елена Киршанская
    Ну это вы опять оцениваете не принцип экономики, а трудности по  их реализации. Социализм строили впервые в мире, и о...Чем был Большой т...

Родителей члена банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, лишат российского гражданства

Родителей члена банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, лишат российского гражданства

Avia.pro - Новости Следком публикует фото членов банды из Белгорода, ища новых пострадавших от рук отморозков В Белгороде обострилась обстановка, связанная с действиями группы подростков, причастных к нападениям на местных жителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Альмин
Для этого в России есть много мест, не столь отдалённых. Колыма, Таймыр, Магадан. Лес нужен стране всегда. А чужеземцев нужно отправить в привычные для них условия жизни. После выплаты всех штрафов и компенсации пострадавшим нанесённого морального и материального ущерба. Зачем они нам тут, кормить их на зоне.
Ответить
3 час.
Юрий Белов
ВЫЕЗДНЫМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ СУДОМ , В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ - С МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШИМИ СРОКАМИ , ВПЛОТЬ ДО ПОЖИЗНЕННОГО !
Ответить
2 час.
Андрей Тихонов
Всех высылать , тем более в хохлостан....
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх