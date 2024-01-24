Avia.pro - Новости Следком публикует фото членов банды из Белгорода, ища новых пострадавших от рук отморозков В Белгороде обострилась обстановка, связанная с действиями группы подростков, причастных к нападениям на местных жителей.
Родителей члена банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, лишат российского гражданства
Комментарии
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Андрей Альмин
Для этого в России есть много мест, не столь отдалённых. Колыма, Таймыр, Магадан. Лес нужен стране всегда. А чужеземцев нужно отправить в привычные для них условия жизни. После выплаты всех штрафов и компенсации пострадавшим нанесённого морального и материального ущерба. Зачем они нам тут, кормить их на зоне.
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3 час.
Юрий Белов
ВЫЕЗДНЫМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ СУДОМ , В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ - С МАКСИМАЛЬНО БОЛЬШИМИ СРОКАМИ , ВПЛОТЬ ДО ПОЖИЗНЕННОГО !
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2 час.
Андрей Тихонов
Всех высылать , тем более в хохлостан....
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1 час.
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