Родителей члена банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, лишат российского гражданства

Андрей Альмин

Для этого в России есть много мест, не столь отдалённых. Колыма, Таймыр, Магадан. Лес нужен стране всегда. А чужеземцев нужно отправить в привычные для них условия жизни. После выплаты всех штрафов и компенсации пострадавшим нанесённого морального и материального ущерба. Зачем они нам тут, кормить их на зоне.